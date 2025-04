Ena NABLATILA Slađu i Peju zbog vrelog plesa, Đole pokušao da je spoji sa Zolom, ona se nasmejala: Bar ne moram prezime da menjam (VIDEO)

Razvezala jezik!

Đole Kralj došao je do Ene Čolić, te je sa njom i Zolom prokomentarisao Pejin ples sa Slađom Poršelinom.

- Boli me ku*ac za Slađu. Ne pada mi na pamet - rekla je Ena.

- Vidiš da je povređena, nemoj da je diraš - rekao je Zola.

- Pa nije mi svejedno. Boli me ku*ac za Slađu, nego mi je on jadan do beskraja - rekla je Ena.

- Sram je bilo - rekao je Đole.

- Slađa da ima sramotu?! Nemoj me je*ati Đole - rekla je Ena.

- Pravi čovek je pored tebe nemoj me zaje*avati (Zola) - rekao je Đole.

- Ne moram ni prezime da menjam - smejala se Ena.

Autor: Nikola Žugić