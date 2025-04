METEŽ U BELOJ KUĆI: Anđela i Stanić udruženim snagama stavili Luku na stub srama zbog odnosa sa Aneli: UŠAO SI U VEZU ZBOG... (VIDEO)

Napeto!

Tema današnje debate u Eliti je da li ljubav koja je počela iz koristi može kasnije da preraste u istinsku povezanost.

- Svaka veza isključivo iz koristi počinje. Meni prija, ta osoba mi daje nešto što mi treba. Ako pričamo o materijalnoj koristi, ja nisam neko ko je ikada to gledao. Ono što moram da kažem, jer vidim da pojedini učesnici aludiraju na to da sam zbog poklona sa njom, to je laž. Aneli i ja imamo povezanost našu, nas su i fanovi zbližili. Imali smo taj neki odnos čudan na početku, ali se sve razvilo u nešto više - kazao je Luka.

- Šta ti pričaš, ovo je strašno! Ti si sad priznao da si zbog podrške ušao u emotivan odnos sa Aneli - dodala je Anđela.

- Ti si proračunat, u svakom smislu si proračunat! Sram te bilo kako se ponašaš - kazao je Stanić.

- Uroše, za tebe je svaki odnos lažan, protiv svakog para imaš nešto negativno da kažeš. Ja imam emocije prema Aneli i bićemo zajedno dok smatram da naša veza treba da traje i dok vidim da je iskrena prema meni - kazao je Luka.

- Mi smo iskreni. Nismo mi u nekoj jakoj temi, pa da sad svi misle da je naša veza zbog toga. Nema koristi - kazala je Aneli.

Autor: S.Z.