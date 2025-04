Uspeli da nađu kompromis!

U toku je emisija 'Pitanja gledalaca', a voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje za Nenada Marinkovića Gastoza.

- Možda nisi svestan, ali tebi je u životu je trebala jedna Anđela, donela ti je mir, ispunjava te, staloženiji si i zreliji - glasilo je pitanje.

- Bio sam davno u rijalitiju, menjaju se stvari... Hvala na konstataciji. Anđela je jedna devojka na mestu, ne daje mi povoda da pravim ovde scene - rekao je Gastoz.

- To jeste za poslednje tri nedelje, pre nije bio ni dobar ni miran... Možda je skontao da to nije normalno, da je za*rao. Možda se napokon zaljubio, pustio emocije... Pre nije bio tako sjajan. Ne mogu sada da kažem da se nije promenio - rekao je Đedović.

- Sada nismo u fokusu, idemo mirni u krevet. I kada se posvađamo, to se desi ovde za stolom - rekao je Gastoz.

- Neću da ga ureknem, ne mogu ni da kažem da se promenio, samo je imao neke postupke koji nisu bili normalni. Trudila sam se kroz sve rasprave i svađe da mu to objasnim. Kroz neko vreme on shvati da sam ja bila u pravu. Jeste normalniji je, zreliji... Za sada nemamo nikakve probleme, i ako će on sada da se odbrani da to nije tako, ali za jednog dečka ima primerno ponašanje - rekla je Anđela.

- Samo da dodam, iskren sam i spontan... Ne radim ništa jer mi je to Anđela rekla, niti jer to tako treba, radim sve jer se tako trenutno osećam - rekao je Nenad.

- Batrgao se, zamisli da jedna devojka ugasi jednog Gastoza, sada su konačno došli u neki balans - rekla je Kačevenda.

Autor: K.K.