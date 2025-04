Ne da na sebe: Aneli okrenula list, otkrila da li zamera takmičarima koji su joj vređali dete (VIDEO)

Šok!

Usledilo je pitanje za Aneli Ahmić:

- Zameraš što je Đedović podilio vino koje je dobio od Asmina sa tvojim dušmanima,a ti se družiđ sa ljudima koji su psovali dete?

- Mene su svi vređali i idalje me vređaju, i ljudi nastavljaju da vređaju - rekla je Aneli.

- LJudi stalno govore to za decu, to je sramota, ja se jesam pokajao što sam to rekao, i izvinjavao sam se - rekao je Terza.

- Ona je pretila mom ocu, - vikao je Dačo.

- To nije istina, to nisu moje reči, sramota je to što rade - rekla je Aneli.

- JA ne znam ko je kome pominjao dete - rekao je Đedović.

- POminjala mi je dete Kačavenda, ona stalno govori Nora - rekla je Aneli.

- Pa tako se zove, a ti meni psuješ sve živo i mrtvo - rekla je Milena.

- OVde sve foliranti, sada ali Aneli glumi žrtvu ali jhoj ne ide - rekla je Anelu.

Autor: N.B.