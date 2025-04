IZDALA JE I PREVARILA ĐEDOVIĆA, ON JE SVE U PRAVU Alibaba osuo drvlje i kamenje po bivšoj, pa javno pružio podršku Urošu i Eni Čolić!

Amin Durdžić Alibaba u razgovoru za naš portal prokomentarisao je aktuelna zbivanja u "Eliti" i rat njegove bivše Aneli Ahmić s Markom Đedovićem.

Durdžić je na Đedovićevoj strani, kojem je prošle nedelje poslao poklon u "Elitu".

- Đedović je nju branio stalno kod mene u porukama i uvek je tražio opravdanje za nju. On je najviše mene hteo da pomiri sa Norom i stvarno sam osetio da to od srca želi da pomogne. Đedović je neko ko je nju celu prošlu godinu branio i ispravljao, štitio, pa je i njega izdala. Kada je trebalo da bude drug, ona ga je prodala! Danas svi osuđuju Đedovića što je rekao istinu i priznao da nije tad znao drugu stranu priče, a kada je čuo moju stranu priče, izvinio se i priznao mi da ga je sramota, ali je i dalje kao njen prijatelj tražio opravdanje za Aneli. Đedović je za sve u pravu i sad ona koristi svađu sa njim da glumi žrtvu, kao ona je izdana od Đedovića, a u suštini Đedović je prevaren i izdan - zaključuje Alibaba, koji podržava i druge Aneline neistomišljenike.

- Đedović, Uki, Ena, Bebica i svi koji su uz Marka Đedovića imaju moju podršku! Pišu neki da se Đedović zaljubio u mene samo da bi mene provocirali, to mi je smešno. Đedović samo želi da se istina sazna i bori se za istinu, što ne znači da sam ja njemu oprostio ili zaboravio šta je on sve izgovarao za moju porodicu i Staniju, jer se i za to hvataju, ali sam siguran da će Đedović javno da se izvini za stvari koje je on izgovarao, pošto mu je koleginica punila glavu.

Smatra, takođe, da je Uroš Stanić dokazao da je prijatelj Aneli, dok ona njemu to nije bila.

- Što se tiče Ukija, Uki je ginuo za nju, svađao se sa svima, čak je i bio spreman sa mnom da ulazi u sukobe da bi zaštitio koleginicu! Pokazao je da gine za drugove, a ona je i njega izdala - rekao je on za Pink.rs i dodao:

- Aneli je prvo izdala oca svog deteta, pa je izdala svoje dete, pa je oprostila svoma koji su joj dete nabijali na k**ac... I kaže:"Veću težinu ima Enina psovka", koja i nema tu reč!

Autor: Darko Tanasijević