Raskrinkala ga: Sandra otkrila šta sve Luka radi dok Aneli ne gleda, Uroš tvrdi da je on zaljubljen u Obradovićevu (VIDEO)

Na narednom video snimku koji je putešn, videlo se kakao Luka Vujević vezuje bademantil Sandri Obradović.

Voditeljka Ivana Šopić je dala reč Aneli Ahmić.

- To je ono što me meni smetalo, što je sedeo na dve stolice, a sada mi je dao obaćenje da mne prilazi Sandri, a ovo me je zabolelo. - rekla je Aneli.

- Ovo ne priliči osobi koja ima emocije prema drugoj osobi a onda Sandri vezuje bademantil, nema opravdanja za to i to je to. - rekao je Luka.

- On je sve vreme prilazio, šlihtao mi se, tražio je da prestamnem da ga vređam, a on je molio Milenu da mu pomnogne da se pomirimo. On je težak bolid - rekla je Sandra.

- Ovde se sve snima, Luka je časkao sa nama i ptao kako da spusti loptu sa nama, ali nije uspeo, Ja tvrdim da on ne zna šta radi, na momente je iskren, a na momente nije, On je blam ovog rijalitija. - rekla je Milena.

- Aneli je pokušala vaginalno da manipuliše sa njim, on je rekao da ga je blam što je sa njom - rekao je Marko.

- Evidentno je da se Luka, igra sa svima. Aneli se mešala Luki i Sandri u vezu, sada će ona trpeti sve zbog kadra,i priče, a Luka nema emocije prema Aneli. Ovo je smešna priča. Sandra može da nrapvi laganoi haos, treba das e osveti i da im zagorča život - rekao je Uroš.

Autor: N.B.