Govori mi da sam ološ i ljiga: Luka kipti od besa nakon uvreda koje je dobio od Aneli, tvrdi da mu takva devojka ne treba! (VIDEO)

Problemi u raju!

U toku emisije kada je u više navrata spomenuta tema kako Luka Vujović i dalje ima prisan kontakt sa Sandrom Obradović, između njega i njegove sadašnje devojke Aneli Ahmić došlo je do nesuglasica. Luka se odvojio sa Lepim Mićom u 'Pabu Prijatelji', te su tom prilikom razgovarali o tome što ga je Aneli vređala ispred ljudi za crnim stolom.

- MIćo iznervirao sam se jer me provocira 20 minuta - rekao je Luka.

- Ne, oni nju provociraju - rekao je Mića.

- Govori mi da sam ološ i ljiga - rekao je Luka.

- Bolesni ste oboje - rekao je Mića.

- Njoj ništa ne odgovara. Ne može da me vređa pred drugima, ne zanima me devojka koja me vređa - rekao je Luka.

- Ti si dobio pitanja za Enu i Sandru - rekao je Mića.

Detaljnije pogledajte u nastavku ovog teksta.

Autor: K.K.