Džukela koja laje non-stop: Sanja nije mogla da prećuti uvrede za ovog takmičara, čak ga i nominovala (VIDEO)

U toku su Nominacije Odabranih, Slađa Lazić Poršelina je prva nominovala.

- Blinda je još uvek tu. Drago mi je što sam ja još uvek zadržala svoju Blindu. Meni je to najvažnije. Zadržala sam titulu najblindiranije osobe ovde. Nominacija ide Eni Čolić. Sujetna je, ne znam iz kog razloga, hoće svađu sa mnom. Prošle nedelje sam pričala pola sata o njoj, isto sve to mislim. Smatram da je loš čovek, najgora osoba. Sinoć smo saznali da je sva u fejku i ko zna šta još može da izađe na površinu. Ušla je u vezu sa Pejom da bi se oprala od svega što je radila napolju. Kao glumica je prava. Sve što radi je gluma - rekla je Slađa.

- Što se mene tiče volela bih da nominujem Kordu, ali ne mogu. Onaj blam sinoć, nije čak ni za lečenje. Ozbiljni stručnjaci treba da se bave sa njim. Ona tragedija, blam i maltretiranje jadne devojke. Ako ne popije njegovu kafu hoće da joj prosipa po stvarima i baca. Da njena porodica u ovom stanju treba da gleda kakos e neko ponaša prema njoj. Mi smo svi uz Anu, sigurna sam da će staviti tačku i da će se skloniti od manijaka i psihopate. Biram Matoru. Imam najgore mišljenje o njoj. Potvrdila je da je ušla u odnos sa Draganom samo da bi skrenula priču sa Stefani. Smatram da je veliki folirant u tom odnosu, kao i Dragana. To dokazuje svaki dan. Kad ona spominje mmog oca to se ne komentariše, a ako ja kažem da je ona svog oca odvela u dom, to se osuđuje

- U ovoj prostoriji sedim sa jako nekulturnim osobama, mojim neprijateljima. Nominovala bih ceo Kačavendin klan. Svaku od njih bih nominovala. Titulu koju svakao od njih nosi žele da prepišu meni, izmišljajući moju prošlost, a ne gledaju sebe. Sofija ne vidi da je uništila nečije gnezno, Milena ne vidi svoj izgled koji izgleda kao iz po*nića, Sandru ću izuzeti, Aleksandra koja govori da je Ivan njen najveći blam, a pričala je o tome kada je njen bivši partner ubacivao detetu balon u majicu, Ena Čolić koja vređa svačije majke i pitam se kakav je ona majka. Neću poslati nikoga od njih, nego njihovog cuku i džukelu koju bi mogle da nahrane da ne laje non stop i uzima Ivanove ostatke, Dača Buljaš - rekla je Sanja.

- Isključivo sam ulazio u konflikte zbog svoje partnerke, kao pre 4 dana kada se posvađala sa malim Dačom. Od strane njega su krenule uvrede na račun mene, spominjao mi je decu moju, majku i oca, nazvao me NN, a ne znaju da oni nose moje prezime i da imam savršen prijateljski odnos sa njihovom majkom. On će biti moja nominacija. Smatram da je sve sa Sofi lažirao kako bi oprao sebe - rekao je Gruja.

- Ja sam hteo da nominuje Kordu, ali ne možemo. Umesto da sklonimo bolesnika od devojke, oni ga guraju kod nje. Čovek i dalje ne zna da imamo kamere, ada crtež ne komentarišemo. Uroš Stanić je trenutno naše drago Sunce. Nemam koga pametnije, nominovaću Branku. Nisam mogao da spavam sinoć i ne znam zašto sam mislio na taj vaš degute. Čovek koji ima 40 i nešto godina i nema šta da izgubi, ponaša se tako da drugi imaju sutra da izgube nešto. Ta žena ne treba više da bude ovde, ima dete od 15 godina i sigurno to gleda. Na početku rijalitija sam stao na stranu majki, da zarade za svoj normalan život. Imamo mngo majki u rijalitiju ove godine. Ona je meni užas, te stvari se ne rade. Gledam majku koja je bila napdnuta u pušioni, onda su otišli do vecea, ono je bio baš ozbiljan degute. Ona je dovoljan šoumen za sebe pa joj takve stvari ne trebaju - rekao je Gastoz.

