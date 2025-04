TELETABISI NASMEJALI CELU KUĆU: Imitirali Matoru i Gastoza, a zbog jedne stvari su mnoge doveli do suza (VIDEO)

Hit!

Tokom današnjeg dana, Mateja Matijević, Danijel Dujković Munjez, Stefan Karić i Bora Terzić Terza su se bacili na ispunjenje svog zadatka. Naime, kao što je poznato oni su ove nedelje čuveni Teletabisi, Tinki Vinki, Dipsi, Lala i Po.

Njih četvorica su danas rešili da se zabave pa su imitirali bivše prijatelje u Eliti, Jovanu Tomić Matoru i Nenada Marinković Gastoza.

Najpre su imitirali Matoru za stolom kako jede, što je nasmejalo mnoge takmičare.

Nakon toga oni su otišli do Gastoza koji je bio u kuhinji i krenuli da imitiraju njegove pokrete a on je namerno krenuo da pravi određene grimase koje do sada nije pravio.

Autor: N.B.