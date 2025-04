Rastavila ga na činioce: Kačavenda urnisala Kordu zbog prevare koju je počinio Ani Nikolić, evo kako je on reagovao! (VIDEO)

Korda se bori lažima do kraja!

U toku je emisija ''Pitanja novinara'', a voditelj Darko Tanasijević podigao je Milenu Kačavendu kako bi dala svoj sud o odnosu Ane Nikolić i Stefana Korde kao i ulazak Rade Vasić.

- Mislim da je bio pravi trenutak da Rada uđe i ja sam Anu totalno razumela kada sam saznala da je ušla da zaradi novac za svog oca. Žena nije mogla od njega da živi, njemu je trenutno prezabavno i uživa. Ja sam se umalo ugušila kada sam je videla na vratima, ja ovo doživljavam nekako jer svi znaju kroz šta sam prošla. Majka je majka i to je to. On je dečko bukvalno za ustanovu, sada Rada kaže da se on i nije tako ponašao. Kakva crna Ana, kakva crna deca - rekla je Milena.

- Bebice šta je ono što si ti shvatio nakon što si sagledao ovu priču iz više uglova? - upitao je Darko.

- On je sinoć pobedio sa detaljima koje je iznao, ja sam ostao u šoku. Ana je za mene ovde bila učesnik kao i svaki drugi, imao sam s njom komunikaciju kao što sam imao i sa drugim učesnicima. On je ustao ovde i sprda se sa Radom nakon svega. Definitivno od samog početka ulaska u vezu sa Anom jeste bio cilj samo da uđe ovde - rekao je Bebica.

- Terza kako ti gledaš na ovo? - upitao je Darko.

- Znali smo svi da laže, pokušali smo da ga ubedimo da prizna istinu, ali on i dalje tvrdi neku svoju priču. Smatram da nam ovakav drugar ne treba, ovo je užas šta on radi - rekao je Terza.

- Mi se naravno ne odričemo njega, ali je mnogo ružno ovo što radi - rekao je Munjez.

Autor: N.Panić