Iskrena do koske!

Voditelj i predstavnik portala Pink.rs Darko Tanasijević podigao je Stefani Grujić, te je sa njom porazgovarao o odnosu sa Jovanom Tomić Matorom.

- Kako komentarišeš to što Matora sada priča da ona misli da si ti osećala i znala da si trudna mnogo pre nego što si uradila test - pitao je Darko.

- Bože, to nije istina. Ja sam u jednom trenutku ovde sumnjala, kasnije, kada sam dobila, to je bilo nemoguće. Kada je ona saznala, saznala sam i ja. To su neke njene teorije, sve i da je tako, ona i ja smo ozvaničile našu vezu kada sam ja izašla iz rijalitija, posle nekih sedam dana. Ne znam koliko je prošlo od tada do saznanja, nije bilo ni mesec dana meni i njoj kada sam saznala. Kasnije kada sam joj rekla, ja sam je pitala da li može da prihvati i ostatak znate - rekla je Stefani.

- Ti si rekla da si shvatila da je Matora sa tobom bila iz koristi, na osnovu čega si to zaključila i kakva je to korist - pitao je Darko.

- Smatram da je bila sa mnom jer voli da se priča o njoj, da nije mislila da će biti ovako i da će biti drugačije, jer meni nisu jasne neke stvari, da ustaje ovde i da govori da je bila samo iz sažaljenja, pa govori da je bio njen trip da me je volela - rekla je Stefani.

- Kako ti je rekla i priznala da joj se sviđa druga devojka kada ste vi bile verene - pitao je Darko.

- Ona to meni nije rekla, to je laž, kada sam je pitala za te poruke i plaćanje računa, ona je govorila da je to njen kompleks i ego i da je to radila svaki put kada se svađala sa mnom. Nikada mi nije rekla da se njoj neko sviđa - rekla je Stefani.

- Na koje načine je Matora dok je bila sa tobom pokušavala da smuva Marinu, bivšu ženu Darka Lazića - pitao je Darko.

- Postoje njihove objave na instagramu gde se one lajkuju, kada je bilo to u restoranu, kada je Jovana išla, gde sam trebala ja da idem pa nisam zbog mučnina, ona me je ostavila na pet, šest sati. To veče je upoznala devojku iz Francuske i Marina je bila tu. Kada sam ja pronašla poruke od te devojke iz Francuske, pronašla sam poruke i sa Marinom. Kao raspitivala se za tu drugaricu, ali je i flertovala sa njom, znam da je Marina njoj odgovarala na poruke - rekla je Stefani.

Autor: Nikola Žugić