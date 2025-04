ODRŽAO GOVOR: Mića na samom kraju ankete očitao lekciju cimerima, oni prebledeli zbog njegovog STRAŠNOG SUDA! (VIDEO)

Bez ustezanja!

Učesnici Elite danas glasaju za osobu koja gazi sve pred sobom zarad istog cilja. Naredna je svoj stav iskazala Ivanija Bajić.

- Na prvom mestu je Korda, jer je pokazao da je sa Anom iz koristi. Na drugom mestu je Slađa, koja zbog kadra ulazi u vezu sa muškarcima. Matea je glupa i nezanimljiva, pa zbog toga gazi druge i izgovara svašta - rekla je Ivanija.

- Ena je najveće zlo koje sam videla. Želi da bude žrtva po svaku cenu. Na drugom mestu je Sandra, koja je patološki lažov. Korda je na trećem mestu - kazala je Branka.

- Posle svih ovih komentara i diskusija, ja sam rešio da vas dovedem do ludila. Vi ste samo za to. Perete se svi preko Korde, ne znam da li treba da ja pričam o vašim odnosima i partnerima? Pokazali ste kakvi ste. Ja kada sam govorio kakav je Korda, niko me nije slušao, a sada ste svi došli na isto. Aleksandra, ja sam s Milovanom ušao u sukob zbog tebe, a ti si na kraju rekla da je tebi Ivan najgori životni izbor. Luki sam pre četiri meseca rekao da nije za Sandru, a on je tvrdio suprotno. Aneli jeste polupana, ali sam rešio da joj oprostim i skrenem pažnju na neke stvari. Gaze najviše oni koji priželjkuju da budu prvo mesto. Oni gaze i preko ljubavnih odnosa i prijatelja. Gastoz je svoj izgovarao sve najgore svojoj devojci, na drugom mestu je. Slađo, ti si sebe srozala pokušavajući da srozaš druge. Na trećem će biti Matora i Stefani. One su uradile najmontruozniju stvar - kazao je Mića.

- Da mogu ja bih sebe naveo, zbog svega što sam uradio Ani. Teško mi je i kajem se. Sve ću uraditi da povratim njeno poverenje. Što se tiče ankete, to su Stanić, na drugom je Aneli, a na treće je Branka - kazao je Korda.

