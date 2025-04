Ena Čolić upalila vređalicu: Aneli opljuvala u svom stilu, pa žestoko potkačila Karića! (VIDEO)

Očekivano!

U toku je emisija '''Nominacije'', a voditeljka Ivana Šopić dala je reč Eni Čolić kako bi dala svoj sud o Aneli Ahmić i Marku Đedoviću.

- Nimalo nisam inspirisana, iznervirala sam se zbog Karićeve nominacije. Mislim da je Đedović uvek bio tu za mene iako sam bila uvek bliža sa Mićom. Ti si tu da mi daš smernice, da me vratiš na pravi put. U svakom slučaju tebi hvala s obzirom da si uvek bio tu. Ja sam bila napadana od cele kuće, a imala sam samo njih četvoricu. Marko je mnogo verbalno sposobnij od Aneli, ona je možda napredovala na ulici u međuvremenu. Zato ti u nečijim očima ispadaš zao u odnosu na nju. Ona je žena bez ijednog kvaliteta. Uroš je obuhvatio apsolutno sve o njoj. Ja ne bih ponavljala način na koji je ona zatrudnela i tako dalje. Mene više bole reči izrečene o njenom detetu kada ona to u meni isprovocira. Njoj je bolna tačka finansije i fizički izgled. Luka dok nije bio s njom u odnosu, govorio mi je: ''Nemoj dete da pominješ nego idi na one tvoje fore'' - rekla je Ena.

- Naravno, nemoj da udaraš na dete - rekao je Luka.

- Ona konstantno mene dira u prolazu, ona je nesrećna i isfrustrirana. Ona je nepismena, nesposobna verbalno, nikakva riba i komentator. Dobila sam informaciju da ove godine nije želela da svojoj sestri da pare, pa je zato dala novac majci. Sita, ona i Slađa deluju kao one tri babe iz Grčke mitologije. Osećam mržnju od svih onih ljudi, samo ne mogu da verujem za Karića. Nadam se da ćemo stvarno biti zajedno večeras u izolaciji, istrpeću da provedem to sa vreme sa tobom samo da izdominiraš i da vidiš da te ne remetim, pa da sjašeš više od mene. Naravno da ću poslati nju- rekla je Ena.

Autor: N.Panić