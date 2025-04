Šok: Luka priznao da voli Aneli i vinuo je u nebesa, pa se umalo izljubio sa Đedovićem! (VIDEO)

Takmičari Elite u šoku!

U toku je emisija '''Nominacije'', a voditeljka Ivana Šopić dala je reč Luki Vujoviću kako bi dao svoj sud o Aneli Ahmić i Marku Đedoviću.

- Smatram da ljudi ovde uzimaju reči u usta koje ne trebaju i da ljudi to osuđuju. Mene boli uvo koje si nacionalnosti i ja ću uvek biti s tobom i uz tebe. Žena si koja ima hiljadu mana i hiljadu vrlina. Svaki čovek ima svoje greške, pa kako ja, tako i ti. Od dana kad sam te upoznao, osetio sam neku spontanost u tebi i zato si mi drugačija od svih žena u kući. Ja ću uvek stajati uz tebe do kraja, bili mi u vezi ili ne. O našem odnosu ne želim ovde da pričam, mogu samo da kažem da sam iskren prema tebi. Ne treba da se obazireš na komentare druge, već da slušaš samo one koji ti govore dobro. Retki su oni koji te nisu vređali, čak sam i ja bio s tobom u sukobu. Umeš i ti da isprovociraš, ali su mnogo više drugi bili nefer prema tebi. Ja sam iskren prema tebi i prirasla si mi srcu itekako - rekao je Luka, pa dodaje:

- Ja sa Aneli nisam bio u dobrim odnosima kada si je vređao i zato nisam skočio da je branim, ali i tad sam imao potrebu. Moguće da su tvoji prijatelji koji su glasali presudili da se vrate ovde. Mislim da si ti zaslužan što sam ja sa Aneli sada, ali osuđujem to što ste bili prijatelji i sada iznosite takve stvari jedno o drugom. Ja smatram da si neko koga ne zanima da bude ovde u nekim pričama, već da te zanima samo komentarisanje. Nikada nisi vređao Aneli dok je bila pored mene, moraš da očekuješ da ću je braniti, ali te neću vređati. Naravno da ću ostaviti Aneli - rekao je Luka.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić