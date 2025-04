Iskreni!

U toku je emisija 'Nominacije', a ovonedeljni nominovani učesnici su Aneli Ahmić i Marko Đedović. Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Slađi Lazić.

- Marka gotivim, ove sezone se ne družimo toliko... Što se mene tiče uradio si veliku stvar za mene, založio si se za mene, a nismo prijatelji... Nemam stvarno ništa loše da kažem za tebe... Ne interesuje me ko se sa kim svađa, ne tiče me se. Imala sam ogroman problem, a on je meni taj problem rešio... Nikada me nije uvredio, nisam ni ja njega, ali ja mislim da on iskreno misli da sam ja blam, ali ja to shvatam kao spr*nju - rekla je Poršelina.

- Šta da kažem o svojoj kumi, pomirile smo se, i to mi je najbitnije... Imala sam ružne snove kada smo bile u svađi... Živele smo zajedno i zaklele smo se da se nećemo više posvađati... Sada mirno spavam od kad smo se pomirile. Ostavljam kumu Aneli, a šaljem Marka.

Naredna koja je dobila priliku da iznese svoje mišljenje bila je Sanja Grujić.

- Marko je osoba koju poznajem od 'Zadruge 5', volim ga i poštujem... Mislim da mi nikada nije spletkario iza leđa, obožavam da provodim vreme sa njim... Mislim da on nije uopšte hladna osoba... Meni je drago na kojoj smo mi relaciji, mislim da je iskreno bez koristi. Što se Aneli tiče, mislim da je iskrena osoba, treba joj podrška da pliva kroz mulj koji joj je bivšo muž naneo... Da nema Site, mislim da bi te on pregazio... Olako si pala na to da se vaš odnos unormali, jer nisi ni videla šta je on uradio sve. Kada je Lukin i tvoj odnos u pitanju, mislila sam da Luka fejkira, ali sada vidim promenu u njegovom ponašanju. Mnogo ratova imaš ovde, krivo mi je što te vređaju zbog fizičkog izgleda. Sačuvaću Aneli, poslaću Đedovića - rekla je Sanja.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: K.K.