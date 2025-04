NIJE ME TO IZNENADILO JER JE GROFICA... Asmin ne želi ni da čuje za Terzino izvinjenje, za Pink.rs urnisao Aneli i njenu majku, pa pohvalio Kačavendu: Gospođetina, za Uskrs ću...

Bez dlake na jeziku!

Tokom sinoćnje emisije "Nominacije" došlo je do mnogo burnih svađa, među kojima je i svađa nominovane Aneli Ahmić i Milene Kačavende, u kojima su pljuštale uvrede, ali je Ahmićeva u jednom momentu spomenula i Asmina Durdžića.

Ovim povodom ekipa portala Pink.rs pozvala je Asmina, kog smo na samom početku pitali kako gleda na Terzino izvinjenje upućeno Aneli za vređanje ćerke Nore, te je on istakao da za izvinjenje ne želi ni da čuje.

- Nije imao potrebu da se izvini Aneli, ona je prodala dete za dva vina i prešla preko nabijanja Nore na ku*ac, ali to me i nije iznenadilo pošto je i Grofica prodavala svoju ćerku Aneli za dve kifle dok je mlada bila! To su Aneline reči, ona mi je to pričala! A Terza se meni nikad ne može izviniti, niti ću to ikad prihvatiti - rekao je Asmin, a onda se osvrnuo na njen sukob sa Kačavendom:

Kačavenda gospođetina za dotičnu! Čujem da je pretila pola kuće sa mnom, poslaću za Uskrs svima kojima je pretila čestitku i poklone.

Autor: Nikola Žugić