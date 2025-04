Ljubav mora da boli: Enin ujak progovorio o njenoj vezi sa Pejom, pa otkrio da li Čolićeva ima podršku majke! (VIDEO)

Ovo je istina!

Voditeljka Dušica Jakovljević ugostila je u studiju ''Elite 8'', Dejana Đokovića, ujaka Ene Čolić. Dejan je ove noći spreman da progovori o svim aktuelnim dešavanjima između Ene Čolić i Jovana Pejića Peje, a na samom startu je otkrio da li će podržati ukoliko se Ena i Peja pomire.

- Kako se nosite sa medijskim ludilom koji se dešava oko Ene Čolić? - upitala je Dušica.

- Taman sam bio srećan jer se poslednjih dana sve stišalo, ali eto opet kreće sve od početka - rekao je Dejan.

- Da li ste videli kako je Ena recitovala? Svi su ostali bez teksta - rekla je Dušica.

- Ona je to mogla i bolje da iznese, ona može mnogo bolje. Ćutali su jer je recitovala pesmu Mike Antića. Ona ima itekako te lepe strane, to je i ona, ali tamo ta lepša strana ne dolazi do izražaja zbog svega što joj se dešava - rekao je Dejan.

- Ena sve negativnije gleda na svoje emocije koje ima prema Peji - rekla je Dušica.

- Želi da pobegne od toga, ali ne može. Ljubav mora da boli, oni su tek u nekom poletu. Ja ne bih voleo da se pomire jer njihove najbliže ljude bole te svađe. Ta veza više nema podršku, ovo govorim i u ime Enine majke. Voleli bi da ostanu mirni i da se ne svađaju, ali nikako pomirenje - rekao je Dejan.

