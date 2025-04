Šok preokret: Sanja Grujić roni gorke suze zbog pitanja o poznanstvu sa Sofijom, a za Markovog oca neće ni da čuje! (VIDEO)

Ponovo!

Sanja Grujić i Marko Stefanović su se izdvojili od ostalih cimera jer je ona bila poprilično tužna. Marko je pokušao da je uteši, pa su se dotakli i teme porodice koja ih nedeljama iza nas muči.

- Kad mi nije dan, dovoljna je sitnica da nastane haos. Ne znam šta mi je. Ne prija mi društvo, ni priča - rekla je Sanja.

- Je l' zbog toga što te vređaju? - upitao je Marko.

- Ne mogu više da se borim sa pitanjima svake nedelje. Samo me ponižavaju i vređaju. Samo pitanja za Sofiju Janićijević, pa o tome da li vračam tebi, da sipam menstruaciju u kafu... Posle 30 dana je dovoljna jedna sitnica i to je to. Sve što kažem sprdaju se i omalovažavaju. Sve se preuveliča i okrene. Da kažem da je svanulo, oni bi preokrenuli da je sutra smak sveta - istakla je Sanja.

- Znaš i sama u kakvom si prostoru da bilo koji učesnik može da ti izokrene reč. Nek pričaju šta hoće. Ne možeš da dopustiš da te pogađaju te stvari, možda im je bolnije da ti sad plačeš nego da se smeješ - rekao je Marko.

- Ma ne mogu se smejati više da je ne znam šta - rekla je Sanja.

- Vidiš da i mene vređaju, pa ja uzvratim uvredom - rekao je Marko.

- Hoću da se trudim da budem nevidljiva. Ne mogu na silu ni da hvalim ni da kudim nekoga. Kažem ti da mi je ovo trenutno, svakom treba dan da se isplače, kad ga nešto uhvati. Bliži se Uskrs - rekla je Sanja.

- Meni govore da sam pljuvao svoju porodicu - rekao je Stefanović.

- Ispričao si stvari koje su te bolele tokom odrstanja - rekla je Sanja.

- Da, ja sam spomenuo samo svog oca koji mi je to uradio. Čak sam ga nahvalio, kakav je prema svom partneru, da je odgovorna osoba - otkrio je Markio.

- Izvini mene ne zanimju teme o njemu, ne želim ni lepo ni ružno da slušam. Više je tebe tvoja porodica ispljuvala - rekla je Sanja.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: A.Anđić