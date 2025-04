Umeš da me iznerviraš: Aneli ponovo stala uz Sanju i Marka, dala im vetar u leđa, pa otkrila šta im zamera! (VIDEO)

Ovo je istina!

U toku je ''Podela budžeta Aneli Ahmić'', a ona je naredni budžet dala Marku Stefanoviću i Sanji Grujić.

- Marko iskreno imam o tebi lepo mišljenje. Ne bih volela da napraviš neku grešku, vidim da si zbog Sanje malo više nervozniji, ali to je normalno iskreno. Držite se do kraja zajedno, e da i da ti kažem da sam ubeđena da te Milena Kačavenda zavodila svojim nogicama i da si joj se dopao - rekla je Aneli.

- Sanja o tebi imam korektno mišljenje. Ne dopada mi se što si Jeleni pominjala deku, mislim da to nije zaslužila. Skroz si mi okej, umeš nekad da me iznerviraš, ali generalno me to brzo prođe. Ne trebaš da pominješ psovke i decu kada vređaš ljude - rekla je Aneli.

Naredna je budžet dobila Kristina Buđevac.

- Ti si izdajnik, ja sam tebe podigla. Mislim da si ispala jako bezobrazna prema meni - rekla je Aneli.

Autor: N.Panić