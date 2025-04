PUKLA TIKVA! Bebica natrljao Teodori na nos igranje sa Terzom, ona zaplakala i ŠUTNULA GA (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Nenad Macanović Bebica i Teodora Delić sedeli su za stolom, te su ušli u raspravu zbog njegove izolacije sa Aleksandrom Nikolić i njegove reakcije koja je Teodori, kako kaže, zasmetala.

- Ti ne reaguješ u trenutku kada ti izgovaraju te stvari - rekla je Teodora.

- To su budalaštine, ja uvek odreagujem kako treba, a ako ti ne odgovara nešto, okej. Ja te pitam, hoćeš da me pustiš na miru?! Ti si dozvolila da se priča o tome - rekao je Bebica.

- I ti si dozvolio, ti si pričao o njoj kada god raskineš - rekla je Teodora.

- Ti si to radila, ja sam samo pričao i terao inat - rekao je Bebica.

- Ti meni spinuješ priču druže - rekla je Teodora.

- Ti si mene nap*šavao ku*cem što ne reagujem u trenutku - rekla je Teodora.

- Tako je, je l' si igrala?! Ti si igrala i nabijala si se na ku*ac - rekao je Bebica.

- Ja se nabijala?! Šta ćeš ti sa mnom - pitala je Teodora.

- Zato što te volim...Ja sam to sve pričao za stolom, ali si ti to radila, ti si to dozvolila...Ti pričaš da sam se ja nabijala na ku*ac nekome - zaplakala je Teodora.

- Ja sam to pričao milion puta... - rekao je Bebica.

- Ti mene praviš ku*vom da sam se ja nabijala na ku*ac. Je l' te boli ku*ac?! Okej, završili smo - plakala je Delićeva.

- To što ti sada patetišeš ovde...Ma ne zanima me - rekao je Bebica.

- Ja patetišem?! Ti si mi sada rekao da sam ku*va, moj dečko mi je rekao da sam ku*va. Rekao si to upravo da bi opravdao ono što si ti uradio - rekla je Teodora kroz suze.

- Ja došao da te poljubim, ti se sklanjaš...Mene boli ku*ac, ja mogu da idem u izolaciju i mesec dana i tri meseca - rekao je Bebica.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić