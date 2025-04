Oglasio se Boža Franić nakon napuštanja Elite 8: Otkrio zbog čega je postavio Aneli za vođu, pa progovorio o prijateljstvu sa Karićem!

Boža Franić bio je učesnik ''Elite 8'' i svojim učešćem je prikupio brojne simpatije gledalaca. Iako je poznat po svojim smešnim pričama o eskort damama, često je umeo da bude oštar na jeziku i učesnicima saspe bolnu istinu u lice.

U noći kada je ispao bila je velika tenzija u ''Eliti 8'' jer su nominovane bile i Aneli Ahmić i Ena Čolić, čiji su se procenti jedva čekali, a zbog njihovog rata podelili su se takmičari u klanove. Još veća tenzija u ''Eliti 8'' bila je u ponedeljak ujutru kada su učesnici željno iščekivali da čuju koga je Boža postavio za vođu.

Boža Franić je postavio Aneli Ahmić i napravio karambol u Beloj kući, a tim povodom se oglasio i za portal Pink.rs. Naime Boža je otkrio i zbog čega nije postavio svog najboljeg prijatelja Stefana Karića za kog su svi gledaoci slutili da će ove nedelje imati prilike da otkrije svoje pravo mišljenje o takmičarima ''Elite 8''.

- Aneli je top. U pravom trenutku sam je postavio, ništa nije slučajno, sve se sa razlogom događa. Meni je bila fantastična njena podela. Obzirom da su svi očekivali da će vođa biti Stefan, on je bio moj najveći i najiskreniji prijatelj tamo, to je ostao i tako će biti do kraja života. Aneli je ovo bilo potrebnije i pravi trenutak da svima kaže u lice, pogotovo onima koji su protiv nje i da se izdigne kao prava lavica. Ništa se ne događa slučajno, već sa razlogom - rekao je Boža.

