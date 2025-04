KRČKA SE HAOS?! Teodora i Dača osmislili PAKLEN PLAN, u sve umešan i Bebica (VIDEO)

Au!

Dača Virijević i Teodora Delić naredni su došli do Drveta mudrosti, te su tako zatražili zadatak koji su smislili.

- Zašto si želela da se sakriješ Teodora - pitalo je Drvo.

- Da nas ne bi provalili u onome što želimo da ostvarimo, a to je zadatak koji imamo za jednu lepu nagradicu...Zamislili smo da Dača, kao dezinformacija, da ide Nenadu Macanoviću da kaže da sam ja bila iza govornice sa Terzom. On treba to da proširi, tu dezinformaciju, svima, prvenstveno Nenadu, a onda posle toga Sofiji - rekla je Teodora.

- Jedva čekam da vidim reakcije - reklo je Drvo.

- Ukoliko bude nekih situacija, ako bude krenuo da baca stvari, mi ćemo da mu kažemo da je bio zadatak, ako ne, ovo će trajati do sutra...Mi bismo želeli za mene, nju i Bebicu da sutra u toku radija dobijemo mek obroke, da zajedno pojedemo - rekao je Dača.

- Ja ću raditi ono što najbolje znam, a to je da se pravim luda, sve ću da svaljujem na Dači, a ostavljaću sumnju smeškajući se - rekla je Teodora.

- Ukoliko zaista budete uspešni i ako dovoljno učesnika bude govorilo o tome dobićete željenu nagradu, ali to zavisi od vas. Moram da napomenem, ukoliko se sazna da ste na zadatku ne možete biti nagrađeni - reklo je Drvo.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić