Korda tone sve dublje: Ana Spasojević ispričala istinu od sinoć, on nije mogao da se isčupa, pa se zakucao za dno (VIDEO)

U toku je radio emisija "Amnezija". Na samom početku Bora Terzić Terza i Danijel Dujković Munjez dotakli su se Aneline rasporedele budžeta, ljubavnog brodoloma Teodore i Bebice, ali i ponovnog pomirenja Ene i Peje. Međutim, dotakli su se i trenutno nove, goruće teme, Zole i Matee.Takođe i žustrih rasprava koje su se vodile u Pabu i Odabranim.

Prvi gost bio je Rada Vasić koja je komentarisala situaciju između njene ćerke Ane Nikolić i Stefana Korde.

- Kako si se osećala kada si gledala da on laže tvoju ćerku? Da li misliš da ima prostora da ti njemu pređeš preko svega što se desilo? - glasilo je pitanje.

- Ja njega ne mogu da shvatim. Da je prevario Anu, jeste. Izgubio se za rijaliti. Kad je krenuo i počeo, trebao je da prizna. Ne možemo da ga uhvatimo ni za glavu ni za rep. Sam je od sebe napravio ludačku facu. Zgrožena sam. To mi smeta, ide mi na nervozu. Tera me na sve stvari loše. Toliko sam besna, morala sam da izvadim moju ljutinu. Ana ima slobodu sad. Ona mi kaže: "Sad si ti tu, da nisi ušla maltretirao bi me do kraja". Nije joj lako - rekla je Rada.

- Da li misliš da mu Ana daje lažnu nadu? - pitao je Munja.

- Kako ja vidim, ne daje mu. Ali videla sam da je ispala ljubomorna, to znači da ga voli. Ona je njega stvarno volela. NJoj nije bilo radi slike, nego zato što je igrao sa Anom Spasojević - rekla je Rada.

- Zašto je rekao da je Ana Spasojević najlepša u kući - pitao je Munja.

- Mislim da je rekao namerno, znao je da će biti ljubomorna, zato je i igrao sa njom - nastavila je Rada, pa dodala:

- Ono je bilo užasno od njega. Trebao je na neki način da sačuva i sebe i nju. On i dalje ne priznaje da je prvi pisao Saški - rekla je Rada.

- Korda, da li si prvi pisao Saški - pitali su.

- Da. Ja sam hteo da zaštitim malo Anu, imala je smrtni slučaj. Želim da ti se izvinim za ovo što sam psovao tvog muža - počeo je Korda.

- Stefane, pored ove prevare i svega, ovo ti je bilo poslednje što si mogao da uradiš - rekla je Rada ljutito.

- Izvinjavam se što sam rekao to, izvinjavam se i ćerkama i sinu - nastavio je Korda.

- Da li ste ti i Ana Spasojević u vezi? - pitali su Kordu.

- Ne. Ja njoj dajem lažnu nadu. Ja volim samo moju Anu. Nisam iskazivao emocije i ništa joj nisam rekao.

-Ti si rekao da sam najlepša. Rekao si da imaš emocije prema meni. Jesmo išli zajedno kod Drveta? - skočila je Ana Spasojević.

- Išli smo kod drveta da priznaš svoje emocije, šta je l' nije istina? Išla sam kod Kačavende da kažem da mi je bilo najlepše veče, a ti si išao za mnom da ti kažem zbog čega, pa ćeš reći i ti. Kupio mi je i da pijem - ubacila se Ana Spasojević.

- Eto tebi je sve to nebitno. Ja to ne mogu da shvatim - rekla je Vasićka.

- Ja sam hteo kod Drveta da kažem sve što imam za moju Anu - počeo je da se petlja ponovo.

- Eto, sve je ovo moja Ana čula - nastavila je Rada.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: A.Anđić