Evo zbog čega ovako misli!

Upravo je počela emisija ''Pitanja gledalaca'' voditelj Milan Milošević pročitao je prvo pitanje za Anđelu Đuričić.

- Jedan bivši učesnik je rekao da si ti napolju pravi mangup i šmeker i u ponedjeljak si to dokazala po ko zna koji put. Pola kuće te je napalo i vređalo , a ti nisi trčala dečku da plačeš i žališ se kao što rade druge, nego si sve rešila sama i sprečila da on ulazi u sukobe zbog tebe. Bravo kraljice - glasilo je pitanje.

- On je prehlađen, pa nisam htela da ga diram. Što bi on ustajao pod temperaturom da se dodatno nervira, kad ja mogu sve sama. Potpuno je bilo nevažno, da li bi to neko drugi uradio? Bi svaka sigurno. Ja smatram da uvek mogu da se založim za sebe i da nema potrebe da ga opterećujem ako mogu sama. Kad mogu da rešim svoj problem, ja ga rešim sama. Ja sam rekla: '' Zašto pričaš o njemu kada nije tu?'' - poručila je Anđela.

- Bilo mi je krivo kada sam čuo šta se sve desilo. Ja sam uleteo u pušionicu i pitam: ''Kako je bilo?'', Rada mi diže rukama u fazonu: ''Bolje ne pitaj''. Da sam znao da je Luka vređa, rekao bih joj da ponese neku metlicu. To je Anđela koja je borac, moja devojka i pobednik ovog rijalitija - rekao je Gastoz.

- Pobednik? - upitao je Milan.

- Pobednik - odgovorio je Gastoz.

- Ovo jeste bilo šmekerski i ja poznajem mnoge žene koje su za svoje muževe imale mnogo ozbiljne mangupe, pa kada bi ih ložilo bi verovatno bilo jako opasno - rekao je Đedović.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić