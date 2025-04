Ori se Bela kuća! Mića dao sve od sebe da sroza Gastoza, on ga provozao u petoj brzini: Odjednom je PROMENIO PLOČU... (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Voditelj Milan Milošević dao je reč Lepom Mići kako bi prokomentarisao Gastozov i Anđelin sukob sa Stefanom Karićem.

- Sukob Anđele i Luke je počeo kada je Luka rekao to što joj je rekao i kada joj je spominjao Crnu Goru i prijatelje. To nikakve veze nema sa nama u životu, to je vaš sukob i vi ga rešavajte. Ja sam 100.000 puta stao u njihovu zaštitu i u tvoju. Kada je on ovu devojku nazvao, rekao je: "nemoj da piješ, ličiš na...", onda je tu stao. Ja sam uvek stajao na njenoj strani, pa i tada. Kada su Anđelu njegovi tadašnji prijatelji napadali, on je tada ćutao. On je taj koji je branio Aneli od nje i govorio da tu nema ništa, ne, on je tada branio sebe, on uvek samo sebe brani. On se odrekao najbolje drugarice iz spoljnog sveta, postao odjednom direktan, to je jedno đubre i klošarčina smrdljiva - rekao je Mića.

- Ja nemam razloga da ovog čoveka mrzim ili nemam pojma šta, ja se izvinjavam - rekao je Gastoz.

- Šta osećaju oni koji su govorili jedni drugima da su seoske ku*ve, pa su seli sa njima - pitao je Đedović.

- Ovaj je njega (Đedović) nazvao malicioznim, da se ne zaboravi - rekao je Mića.

- To što sam mu rekao da je maliciozan, otvorio se kao na wc šolji, ne znam da li je promenio mišljenje, ali Anđela i ja smo zajedno, nismo raskinuli, ali je Mića odjednom promenio ploču. Moja teorija je da Mića misli da su Aneli i Đedović u dogovoru da rade sve ovo - rekao je Gastoz.

- Ako se mržnja između nas toliko vidi, ja njemu rekao da je ker, on meni da sam maliciozan, kako onda ljudi koji su se nazivali pijancima, alkoholičarima i seoskim ku*vama - ponavljao je Đedović.

Autor: Nikola Žugić