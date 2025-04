Ponovo spustili loptu: Karić i Anđela gumicom obrisali uvrede koje su jedno drugom izrekli, Gastoz ne prestaje da pecka! (VIDEO)

Nikako da otkriju pravo stanje svog odnosa!

U toku je emisija ''Gledanje snimaka'', a na narednom video prilogu učesnici su imali prilike da pogledaju kako Uroš Stanić govori Anđeli Đuričić da je Stefan Karić branio samo kada mu je to odgovaralo. Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Stefanu Kariću.

- Mene ne zanima šta Uroš priča, na klipu se radi o mom ocu. Vidimo ko prvi komentariše porodice, vidim da je vrlo dobro pratila rad mog oca.

- Ovo sam ja već sve ponovila i baš me briga. Stefan je rekao pre desetak dana da su mnogi pljuvali ovu kuću, a sada su dobri. Ja sam se tad osetila prozvano, ali sam prećutala. Ja stvarno imam dobro mišljenje o Stefanu, a kada mi je Uroš rekao šta je Stefan rekao na nominacijama, onda sam ja iz revolta pomenula njegovog oca. Ja nikada ne bih to provukla da se nisam osetila dva puta prozvano. Njegov tata nije učesnik, ali eto meni je jedna ptičica šapnula da mene njegov tata pljuje napolju i to je uticalo iskreno - rekla je Anđela.

- Pa to si trebala sinoć da kažeš, a ne da me stavljaš u koš sa ljudima donjeg doma, jasno je šta je sada problem naše distance - rekao je Stefan.

- Ja ne mislim da sam mu išta loše uradila da bi me blatio, ni tebi ni njemu - rekla je Anđela.

- Ja njemu neke stvari ne mogu da zabranim ni da ga sprečim. Nek radi šta hoće, on ima svoje viđenje i za neke stvari je bio u pravu - rekao je Stefan.

- Moje razmišljanje o tebi se promenilo kada je ušla Matora jer si bio pristrasan - rekla je Anđela.

- Ja ne znam kad sam ja drugačije komentarisao i pričao o Stefani i Matoroj. Ja smatram da ti meni ne možeš da zameriš moje mišljenje. Meni je Gastoz pao u očima kada je pred Lukom rekao Aneli odvratne reči. Isto tako Anđela nije ispala šmeker jer je ona provocirala Gastoza - rekao je Stefan.

- Naš sukob nije nastao od Gastoza i Aneli klipa nego od tvog komentarisanja Matore. Ja nisam prva provocirala Luku i iza toga stojim - rekla je Anđela.

- Dobro ti opet pričaš svoju priču - rekao je Stefan.

- Stefane moram da ti kažem da je Luka mene prvi provocirao pred Gastozom, a ja sam sedela i ćutala jer nisam htela da uplićem Gastoza - rekla je Anđela.

Autor: N.Panić