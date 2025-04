Gluma za oskara: Sanja ponovo spinuje priču sa njenih i Markovih problema na Enu, na svaki način želi da sakrije prljav veš! (VIDEO)

Šok!

U toku je emisija ''Gledanje snimaka'', a voditeljka Ivana Šopić dala je reč Marku Stefanoviću kako bi otkrio da li smatra da je njegova porodica povređena nakon što mu je Sanja Grujić izgovorila da je niskobudžetno džukelče koje je udomila.

- Marko da li ti je jasno koliko su tvoji povređeni nakon ovog klipa? - upitala je Ivana.

- Mislim da to nije ništa strašno toliko jer su oni prelazili i preko većih uvreda - rekao je Marko.

- Evidentno je da Sanja uopšte nije slatka i fina, čuli smo i od voditelja kako se govori o njenim morbidnim uvredama. Meni je danas bilo žao Marka, ona je poslednja koja je ovo smela da izgovori za njega. Da se ona plaši da Marko ne bude diskvalifikovan, ona ne bi izgovarala morbidne uvrede svima ovde. Marko se ovde postavlja zaštitnički prema njoj, a ona dođe i saopšti mu ovakve stvari. Jasno je da je kvarna kao zub, niskobudžetno znači jeftino, ispalo je kao da ga finansira. Čuj ti nju ona kaže: ''Koristim reči koje vi govorite'' - rekla je Milena.

- Upravo čujemo od Dače da je njena mama usvojila jedno dete, a sada Marku kaže da je udomljeno džukelče - rekla je Ena.

- Dača će odgovorati za ove reči, Ena je svom dečku rekla da mu je tanak pe*is i unizila njegovu muškost - rekla je Sanja.

- Ja sam to rekla naravno jer neću da ga reklamiram i demantovala sam to - rekla je Ena.

- Ovako se stoički podnose komentari, slušam i ćutim - rekao je Marko.

- Ja sam se posvađao sa Markom pre tri meseca jer sam rekao da će on zbog Sanje ući u ozbiljne probleme. Pogrešili su oboje, on zato što to dopušta, a ona jer glumi nekog policajca. Smatram da Sanja smatra da ne zaslužuje ovakvog muškarca i da nema samopouzdanja uopšte - rekao je Mića.

- Mislim da je njihova veza na stalku za infuziju i da bi to puklo, ali ne žele da daju drugim ljudima materijal. Vidim da im je sadašnjost očajna, imaju sukobe koje zataškavaju sa Dačom i Jelenom - rekao je Uroš.

- Pošto je Uroš ispričao neke stvari koje nisu istina, ja sam na početku rekao da nije lepo što je ovo izgovorila, a ona se javno izvinila. Ja sam svoj život sa Sanjom nastavio i ja se borim za našu budućnost - rekao je Marko.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić