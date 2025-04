DAO SVOJ SUD: Terzin drug se oglasio za Pink.rs povodom njegovog zbližavanja sa Sofijom, a evo da li će podržati njihovo POTENCIJALNO POMIRENJE

Bez dlake na jeziku!

Danima unazad odnos bivšeg para Borislava Terzića Terze i Sofije Janićijević je pod lupom svih učesnika. Nakon što su šokirali sve time što tokom emisije sedeli jedno pored drugog, oni su rešili da im to postane navika, što je podgrejalo sumnje da su se emocije vratile, kao i da jedno drugom prijaju više nego ikad. Njih dvoje su negirali da će do pomirenja doći, ali po svemu sudeći, većina takmičara misli da je pomirenje bliće nego ikad.

Za portal Pink.rs se oglasio i Terzin prijatelj, koji je otkrio kako gleda na Terzino ponovno zbližavanje sa njom.

On je istakao da se ne nada pomirenju, te i da bi njegovom drugu bilo bolje da ostane sam.

- Mislim da se on zeza jer mu je dosadno, a verujem da mu Sofija šalje tajne signale jer nije više u centru pažnje. Nadam se da neće doći do pomirenja, jer mu to ne treba, neki ih komentariše tamo i sprda, ostalo je nebitno - istakao je Terzin drug.

Autor: S.Z.