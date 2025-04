KOPITARKA: Kačavenda stavila Sanju na stub srama, osvrnula se na njene klevete, pa zasevala poput groma: SKRAĆENA LEŠINARKA! (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Naredna koja je iskazala svoje mišljenje tokom nominacija Odabranih bila je Milena Kačavenda.

- Dabra sa dva broja većim zubima neću da nominujem. Ne planiram Luku danas da navodim. Što se mojih nominacija tiče, Kordu ne bih da nominujem, nadam se da će ga publika nominovati, jer samo to zaslužuje. Kopitarka Sanja je devojka koja je mene svakodnevno vređala. Ona je neko koga nisam prva uvredila. Sama je započela sukob sa mnom. Ona je jedna mlohava skotina. Užasnuta sam kakva je to ličnost i kakvo je to zlo. Prava je skraćena lešinarka, prepunjena zlobom. Marka mi nikako nije žao, dopustio je da radi sa njim šta želi. Nisam primetila da se redovno kupa, a kamoli da redovno pere svoj veš - rekla je Milena.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: S.Z.