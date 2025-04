Alarmatno stanje! Rada prezupčila zbog Ane i Korde, donela konačnu odluku: Odričem se ako... (VIDEO)

Tenzija na maksimalno!

U toku je emisija "Pitanja novinara", a voditelj Darko Tanasijević dao je reč Stefanu Kordi.

- Nije mi drago. Krivo mi je zbog svega. To je tačno što sam pričao Aneli. Šta je problem -

- Da li postoji neki naš se*sualni video napolju ? - pitala je Ana.

- Ne, ne postoji. Uopšte ne - rekao je Korda.

- Da li si napolju Ani tražio da imate se*s? Zbog čega si onda rekao Aneli ? - pitao je Darko.

- Iz revolta. Ja sam pisao Saški, kajem se. Nisam trebao to da uardim i tako da postupim. Ispao sam glup i naivan. Nije u redu sa moje strane, nije u redu prema Ani. Izgovarao sam nešto za njenog oca, to isto nije u redu. Nisam rekao da si se bavila prostitucijom - rekao je Korda.

- Možda Aneli želi da te ukanali jer si je prešišao po pratiocima na Instagramu? On je rekao danas da ima 150 hiljada - rekao je Darko.

-Ne, mene to ne zanima. Imam neki predosećaj da ćemo se pomiriti. Mi se i dalje voljilo, meni je stalo do nje i njoj do mene. Po nekoj mojoj proceni - ogradio se Stefan.

- Idi voli one tvoje. Gde ćeš da je odvedeš? Ispod mosta? - pitala je Rada.

- Polako. Sve će biti u redu. Ja ću se da popravim. Na svaki mogući način želim da joj pokažem da sam se promenio i da ćemo se pormiti. Ne družim se više sa pojedinim ljudima. Zola mi nikad nije nešto loše rekao. Tebi ovaj mali samo govori šta da radiš i puni ti glavu - rekao je Korda.

- Zaslužuješ jednu šamarčinu da ti zube polomim. Evo ti tvoji drugari, a ja ću da se pomerim skroz - rekla je Ana.,

- Mi ćemo da se udaljimo a ti budi sa njim - rekao je Munja.

- Ne može da bude sa devojkama ovde, jer sam ga ja ovde dovela i neće moći da se je*e na moje oči sa drugom - rekla je Ana.

- Ne znam ko koga laže. Mislim da sad Ana laže više. Nemam poverenja u nju. Preneli su mi da je prala haljine, a da je on išao sa njom. Dok ja spavam ili sedim ona ide sa njim - rekla je Rada.

- Terala sam ga, on nije hteo da ide. Meni ovo počinje da bude smešno - rekla je Ana.

- Ja sam rekla Ani: "Ako se pomiriš sa njim, ja se odričem tebe", a ja ne pljujem pa ližem. Muža su mi potresli. Moja ćerka da mu ovo zaboravi, kući je stres i da nije dobro. U moju kuću ako se pomire ne ulaze ni ona ni on. Sve sam oprostila, ali ovo ne. Ukoliko se pomiri, ja se nje odričem. Treba da joj bude u glavi koliko je ponizio i povredio. Nek izdrži. Došla sam da joj olakšam da joj bude bolje i da budem uz nju - rekla je Rada.

- Ne možeš da plačeš i da se kuneš u pokojnog oca, a da posle toga juriš njega što se muva sa mnom, a znaš da je sve sprdnja, svi si ti rekli - ubacila se Ana Spasojević.

- Što se tiče Radeta, nemam jednu ružnu reč da kažem - rekao je Stefan.

- Ja njemu ništa ne verujem - rekla je Rada.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: A.Anđić