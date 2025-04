Ovo nam je najteži dan! Teodora i Bebica progovorili o svom odnosu, odluka za budućnost je pala, ovo su razlozi za DEFINITIVNI KRAJ (VIDEO)

Nije im lako!

U toku je emisija "Pitanja novinara", a Joca Novinar je dao reč Teodori Delić i Nenadu Macanoviću Bebici.

- Kako da definišemo vaš odnos, šapućete i preispitujete se ? - pitao je Joca.

- Danas mi je isprebacivao sve živo. Inat ne treba da bude ispred nas, da se ne vraćamo više nikad u prošlost - rekla je Tedora.

- Zaključili smo da nam je podednaka krivica i ovde i napolju - rekao je Bebica.

- Kuda će to sad da vodi ? - pitao je Joca.

- Kako će i kuda će da se vodi, videćemo. Moramo da izbacimo taj inat i ego. Ovo nam je jedan od najtežih dana u rijalitiju. Ja sam siguran u to šta se desilo, samo smo utvrđivali da li sam znao ili za taj splav - rekao je Bebica.

- Ako mislimo da opstanemo i ako smatra da ovo vredi, onda treba da isključi ovo što sam mu rekla. Ako ne isključi nećemo biti zajedno i nećemo opstati, odvojićemo se - rekla je Teodora.

- Gde si provalila da voli da glumi žrtvu ? - pitao je Joca.

- Pa evo malopre je rekao da je svađa trajala devet sati. Preuveličava. Ja ne mogu da se svađam, ako on zaustavlja svađu. Meni to smeta. Potenciranje za tu prošlost, nemoj da se vraćaš ako si prešao preko toga. To je za mene takođe pravljenje žrtve, jer se onda i meni sve vraća i vređanje porodice - rekla je Teodora.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: A.Anđić