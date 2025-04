TRESU SE ZIDOVI PABA! Stefanović shvatio da se Sanja udružila s njegovim ocem da ga PLJUJU, ZAURLAO iz petnih žila: Treba da vas bude sramota! (VIDEO)

Ori se sve!

Marko Stefanović uleteo je u pab besan jer je čuo šta Sanja Grujić priča, te je sve vreme urlao.

- Koliko je meni profil puta bio prijavljivan i bio hakovan?! Nemoj da mi pričaš za neku devojku, da li je ljubav bila vredna da ti ja ovde pokažem poštovanje?! Nemoj da mi pričaš iza leđa nego mi reci u lice! Zanima me to što si mi okrenula leđa jer je mene moj otac vređao, štitim sve, a ti meni okrećeš leđa - urlao je Marko.

- To je tvoja greška - rekao je Mića.

- Zašto?! 30.000 evra mi je uzeo iza leđa, neko sam ko nije zaslužio da me neko pljuje, on me je pljuvao kod te žene. Kada sam bilo kog člana porodice ispljuvao?! To vi pričate. Nema to veze sa mojom vezom, ona mi okreće leđa! Ja sam ovde jedina je*ena stranka! Bio sam tu za tebe, za tvoj salon i za tvoje. On izmišlja za mene i moje krivične prijave, ja imam samo saobraćajne prekršaje, ti izmišljaš da si me udomila. Nemoj da si mi se obratila nikada više u životu. Treba da vas bude sramota, i tebe i njega, šta ste za mene ispričali ovde - urlao je Stefanović.

- Marko, da li bi živeo i dalje sa porodicom da nisi bio sa mnom - pitala je Sanja.

- Kakve to pitanje ima veze s ovim što pričam?! Naravno da bi vremenom počeo da živim sam, ne razumem kakvo ti je to pitanje - rekao je Marko.

Autor: Nikola Žugić