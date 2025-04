Tenzija raste! Luka i Bebica se počastili brutalnim uvredama, Uroš osolio po Aleksandri pa joj poručio: Ti nisi svetica, već grešnica (VIDEO)

Au!

U toku je emisija "Nominacije", a takmičari "Elite" večeras biraju između Nenada Macanovića Bebice i Aleksandre Nikolić. Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Urošu Staniću.

- Aleksandra je superk komentator i ima x faktor. Nedopustivo je šta je dopustila sebi. Srozala se najviše. Htela je da se opravda time da je bila ošamućena od terapije, pa kako se sećaš veličine i koliko je puta omašio, šta već. Ti si itekako želela drugima, ono što se tebi desilo. Taj bivši ispade najbolji. Po potrebi su ti najbolji muškarci. Postupci su ti debakl. Dopuštaš sebi što ne smeš. Ako se setimo tvojih fotograija, po*no industrije, nagih fotografija. Ne sviđa mi se priča da si se sa Milovanom dogovarala. Spremna si na sve. Koliko žena su samohrane majke, pa nisu morale da idu oko šipke. Tvoja majka se bavila javnom kućom, bila je ma*ro. Ku*ve postanu ovde žrtve ili svetice. Samo vam oreol fali oko glave. Ovde se sve prašta. Smatram da Aleksandri ne treba da se prašta, ima 37 godina. Milosava je jako lukavo sa svima spustila loptu, više je niko ne vređa. Fascinatni su mi mnogi odnosi. Ti nisi svetica, već velika grešnica. Bebica je moj nutricionista. On je moj kuvar, zbog njega sam se osušio dvadeset kilograma. Daje mi da jedem dva puta dnevno. On me prvocirao zbog Aneli, ogrešio se o mene. On je veran, požrtvovan i odan. Bebica je svašta sebi dozvoljavao, nije mu bila potreba priča Miljana, Zola, to mu je najveći blam. Nominujem Aleksandru - rekao je Uroš.

- Bebica i ja smo imali malo raspravu. Bila sam ljuta na njega, zvao je Anu onako kako je zvao. On se smejao, naravno da mi je smetalo. Nervirao me dosta baš. Došlo vreme da njega nominujem. Ja sam njemu oprostila, ali nisam zaboravila. To je bila uvreda, znam šta mi je ćerka, šta je bila, a šta je sad. Što se tiče Aleksandre, ja imam ćerke i sačuvala bih nju jer je žena - rekla je Rada.

- Ana i ja smo imali prozivke na početku. Bilo mi je zanimljivo i njena reakcija. Jesam je namerno provocirao. Radi ne zameram - rekao je Bebica.

- Aleksandra je neko ko je sebi dozvolio nešto što joj ne treba. Mislim da smo slični po nekim stvarima, brzo planemo. Mnogi ljudi su baš tebe prvi napadali, a Milosava je uradila nešto dobro za svoju ćerku. Približila im se i dokazala da za samo mesec dana mogu da promene mišljenje o nekome. Ona se vodi mišljenjem svoje majke. Ne mislim samo na Milenu. Vidim da je ona itekako dobra osoba, ima u sebi dobre osobine. Mislim da ovo sa Milovanom nije bilo planski. Mislim da u Ivana nisi bila zaljubljena, a on jeste. Jesi britka na jeziku, ali su ljudi u tebi izazvali ono najgore. Mislim da o meni nemaš loše mišljenje. Pored ostalih ljudi, ne mogu da imam toliko loše mišljenje o meni. Stojim iza svake reči koju sam rekao kod Đedovića. Mislim da si bila tu za mene, bili smo izdvojeni i nisu nas zanimale druge situacije. Nikad ti ne bih rekao neke stvari koje je Milovan iznosio. Ne verujem ni tebi ni njemu da je bilo baš toliko loše. Nikad u životu nisam rekao Jordanki da je provocira. Ona je meni rekla da je sto posto laž da je dete oteto. Pet šest dana pred moj ulazak sam kontaktirao mog advokata vezano za celu situaciju - rekao je Luka.

- Kada si ušao napadao si me zbog Ivana, a ti si sa njim i dan danas okej. Osudio si me i rekao da je to moj izbor ali da onda nećemo biti dobri, mene si osudio, a sad si dobar sa njim - ubacila se Aleks.

- Do Nove godine on i ja nismo imali komunikaciju. Majka mi je rekla da nema potrebe da se više svađam sa njim. Narod me napolju osudio, ali kad bi gledali ko je koga vređao ti prva ne bi imala kome da se obratiš. Ti si ovde za sebe, povukla si se, ali poslednja dva meseca nismo bili u svađi. Gledao sam da budem dobar oi prema Milosavi, baš jer je poznajem. Imam mišljenje da je dobar drug i da onog koga voli, da je tu za njega. Ali takođe mislim da je osoba koja olako prašta, treba da drži do sebe. Što se tiče Bebulina, on je prvi koji me uvredi i koji je tvrdio da sam imao nešto sa Enom. Nemam lepo mišljenje o njemu. On je loš čovek. Jedina dobra osobina koju vidim jeste da je iskrenm orema svojoj devojci. Neko je ko se ponižava, pi*kopaćenik. Mislim da ti ne treba devojka koja ima dvadeset i nešto godina, koja je puna života. Ovde si itekako pokazao da možeš da je vratiš tako što je pratiš i uhodiš. Što se tiče odnosa sa Enom meni je to mnogo smešno, mislim da nema ništa od druženja sa vama napolju - rekao je Vujović.

- Što se tiče Ene, da sam znao da joj je Miki drug, nikad je ne bih uvredio u životu. Dete ti nisam uvredio, što se majke tiče to me ne zanima. Ti si prvi koji treba svojoj majci da se izvini jer si rekao da ne znaš ko ti je otac - rekao je Bebica.

Autor: A.Anđić