Vi ste kao rogovi u vreći: Stefani pronašla utehu kod Terze, on na sve načine pokušao da je osvesti (VIDEO)

Izmiriće ih on!

Nakon žustre rasprave koju je imala sa Danijelom Dujovićem, Stefani Grujić je utehu pronašla u Bori Terziću koji joj je dao savete.

- On neće da priča o našim problemima, nego mi kaže: "Tvoj problem je Matora" - počela je Stefani.

- Jako je ružno. Ima sud, oni će odlučiti. U afektu pričate stvari koje ne mislite. Vi ste rogovi u vreći. Kao dva ovna kad se sudare, ne znate da stanete - rekao je Terza.

- Rekla sam mu da je*e trandže, jer mi je rekao da sam lezbejka - rekla je Stefani.

- Pa ti jesi, probala si. To nije lepo. Je l' lepo da kažeš to za oca svog deteta, to nije dokazano - rekao je Bora.

Autor: A.Anđić