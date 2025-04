MOJ SIN SVE RADI PO ZASLUZI Lukin otac ponovo udario na Aneli! Opravdao njeno poniženje, pa Sandru vinuo u nebesa: Dosledna je našeg prezimena!

Nikola Vujović, otac Luke Vujovića, jedva je dočekao njegov raskid s Aneli Ahmić, budući da od početka ne podržava njihovu emotivnu vezu.

Kako je rekao u razgovoru za Pink.rs, Luki je sada najpametnije da ostane sam, bar neko vreme.

- Oni nisu jedno za drugo. Očigledno je da ga Aneli puno vređa, a on to ne voli. Više Luka pokazuje poštovanje prema Aneli nego ona prema njemu. Najbolje jedno vreme da bude sam, da ohladi glavu, jer mislim da se pogubio. Ja podržavam stranu buduće snajke, a Lukine majka podržava stranu Aneli - rekao je Nikola, a nas je zanimalo kako komentariše način na koji je Luka ponizio Aneli u petak, tokom emisije "Pitanja novinara".

- Luka je lično meni čvrsto obećao da do toga neće doći, ali eto, možda mu se omaklo. On sve radi po zasluzi, ako je zaslužila, onda OK, a da nije, on ne bi ni rekao. Isto joj je rekao da treba da se ugleda na Sandru - rekao je Nikola za Pink.rs

Na pitanje u kojim stvarima bi Aneli trebalo da se ugleda na Sandru, rekao je:

- Sve njegove neprijatelje od prvog dana do dana današnjeg gazi, verna mu je bila celo vreme. Peja pokušao, oduvala ga, Munjez pokušao, obavestila Luku. Čvrst karakter, ceni vrednosti porodice. Časna, poštena, sve što treba da ima jedna žena, majka, sestra i naravno snajka! Mislim da je skroz dosledna prezimena Vujović, da bi ga nosila časno i pošteno, kao što nose svi članovi moje porodice. To ja tako vidim i mislim - zaključio je Vujović za Pink.rs.

Autor: Darko Tanasijević