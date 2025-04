Haos ne prestaje: Aneli urnisala Sanju jer tera Marka da se otarasi porodice, Grujićeva jauče na sav glas! (VIDEO)

Tenzija dostigla vrhunac!

Tokom emisije "Pretres nedelje" došlo je do opšteg haosa nakon što je Sanja Grujić pred svima ostavila Marka Stefanovića.

- Ne prilazi mi više uopšte - rekao je Marko.

- Kako ovako niste skočili kad je njegov tata rekao da sam k*rvatina? Ja njih nisam ni komentarisala - dodala je Sanja.

- Meni nije normalno da ona zahteva od njega da on pljuje roditelje, iz tebe sve vreme izlazi bes. Ti želiš da on kaže da oni ne postoje - prokomentarisala je Aneli.

- Vidiš šta si uradio - urlala je Grujićeva.

- Ja ne znam šta je sa ovim dečkom, on kao da nema gde. Ona je izmanipulisala, on je u njenim rukama i pn nema gde. Ona je njega izmanipulisala i on više ne zna gde će. On se ovde svađa sa Jelenom, u crvenom je, a ona mu kaže da se obrati roditeljima. Ja ne znam da li mi je bolesnija ona ili on - pričala je Aneli Ahmić.

- Najboljesnija si ti, budalo jedna. Ja tražim da kaže da ga nisam odvojila. Njega to izluđuje - odbrusila je Sanja.

- Sanja, on da je mogao da utiče na tatu ne bi doživljavao te stvari. Ovo izgleda stravično kao da ti njega teraš da pljuje svoju porodicu. Ispada da teraš da pljuje majku i oca - umešao se Đedović.

- Da li je Marko rekao ovde u kameru: "Još jednom li budem čuo da je pominjete", da li je tad bio uz tebe? - pitao je Karić.

- Jeste. Zagrli me, a ne da se svađaš sa Jelenom - jecala je Sanja.

Autor: A. Nikolić