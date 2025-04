ZBOG NJE PLAČEM, PIJEM LEKOVE I IDEM KOD PSIHIJATRA! Draganina majka u teškoj depresiji zbog ćerkine veze s Matorom: Želim zeta u kući, a ne snajku!

Gorica Stojančević, majka učesnice "Elite" Dragane Stojančević, van sebe je otkako su njena ćerka i Jovana Tomić Matora danas tokom debate u Beloj kući ozvaničile svoju emotivnu, istopolnu vezu.

Kontaktirali smo je tim povodom, kako bismo proverili kako gleda na Draganinu i Matorinu vezu.

- Kako da gledam na to? Nikako! Kako bi normalna osoba gledala na to?! U šoku sam! Nešto mi nije jasno, zašto su zvanično u vezi, a nemaju ništa intimno? Zašto su ozvaničile vezu, šta to znači? Ne poklapaju mi se neke priče. One su od 9. marta u vezi, odvojile su se, a danas su priznale da su u vezi, nemaju ništa intimno... Sve me to buni - zbunjena je majka Gorica.

- Draganu ne poznajem ovakvu, jako mi je čudna. Ovo nije ona. Mnogo sam ljuta, razočarana... Zašto nam ovo radi? Zašto mi ovo radi, a zna da sam sama kod kuće, da mi nije dobro, da pijem lekove - pita se ona.

Pitali smo je da li postoji šansa da primi snajku u kuću.

- Kakvu snajku da primim u kuću, ja imam tri ćerke?! Ja primam zeta u kuću, ne snajku - izričita je ona.

- Sve sam joj spremila za Uskrs, ali nas je danas sve ovo poremetilo. Videćemo da li ćemo nešto uopšte da šaljemo. Jedino što mogu da joj kažem jeste - ili Jovana, ili svi mi - ističe Draganina majka, koja zbog ćerkinog odnosa sa Matorom prolazi kroz pakao, kao i ostali članovi porodice.

- I Draganin otac je u šoku, ne zna šta se dešava. Ja sam plakala, nije mi bilo dobro. Pijem lekove za depresiju, za pritisak, idem kod psihijatra... Sve zbog nje! Sestre su joj isto ljute, ostali smo svi bez teksta, ne znamo zbog čega nam ovo radi - šokirana je Stojančevićka.

Autor: Darko Tanasijević