Napravio si od nje sve što jedna žena treba da ima: Gruja uputio Anđeli more pohvala, jedan detalj tokom susreta Gastoza i Veliše mu je posebno zapao za oko! (VIDEO)

Oduševljen njihovim odnosom!

Nikola Grujić Gruja večerao je sa Nenadom Marinkovićem Gastozom i Anđelom Đuričić. On je iskoristio priliku da pohvali njihov odnos i Anđeli uputi niz komplimenata zbog ponašanja koje je pokazala u njihovo odnosu.

- Uskladili ste se jako lepo - rekao je Gruja.

- Najjača fejk veza ikad - dodao je Gastoz.

- Devojka je pokazala takvo poštovanje prema tebi. Ti si se stvarno pokazala ono što jesi, drugi su te ponižavali i mogu da se nap*še k*rca. Kad si videla oca pokazala si oduševljenje, a to nisi očekivala. Videlo se koliko je Gastoz ispravan prema tebi i sa koliko poštovanja ga je prihvatio. Ti si od nje napravio i domaćicu i sve što jedna žena treba da ima. Kolika god da je on budaletina on je ovde u top tri ljudi što se tiče duše - pričao je Gruja.

- Ti bar imaš s*ks, Mima ne mora da kuva - dodao je Gastoz.

Autor: A. Nikolić