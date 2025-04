Zakucao je za dno: Munjez ubeđen da Stefani i dalje ima emocije prema Matoroj, evo kako se nosi s tim! (VIDEO)

Nije mu lako!

Upravo je počela emisija ''Radio Amnezija'', a voditelji Borislav Terzić Terza i Danijel Dujković Munjez na samom startu su progovorili o čestitki koju je Munjez dobio od Stefanine mame, a potom se Munja i osvrnuo na svoj odnos sa Stefani i njenim emocijama prema Matoroj.

- Šta je bilo u Nininoj čestitki? - upitao je Terza.

- Očekivao sam da će Stefanina mama podržati, ona može samo da kritikuje Stefani, a ne mene. Stefani je opet fokus Matora, više mi je apsurdno i strašno. Mislim da i dalje ima emociju prema Matoroj i ja to vidim, ja sam iskren, ali vidimo ko nije - rekao je Munjez.

- U nedelju je bila velika svađa između tebe i Stefani? - upitao je Terza.

- Desile su se strašne stvari, ali ja ću da razmišljam o detetu. Koliko god da sam ja tu za nju, ona ne želi to da prihvati. Majka joj je rekla da treba da me sluša i to je tako. Njoj treba biti fokus dete, meni se ništa tu ne sviđa - rekao je Munjez.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić