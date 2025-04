Šok za šokom!

Sledeće pitanje voditelj Milan Milošević pročitao je Aneli Ahmić i Bori Terziću.

- Kakav je bio blic poljubac - glasilo je pitanje.

- Nije bio blic poljubac...Nikad u životu ja nisam Aneli gledao na način da je muvam, mi smo i prošle i ove sezone igrali, nikakvo trljanje, gledam je kao drugaricu, kao Lukinu devojku - rekao je Terza.

- Aneli, čovek ti je psovao ćerku - rekao je Milan.

- Ja sam najbolja sa njim, nikada se nisam sa Terzom poljubila, nisam se muvala sa njim - rekla je Aneli.

- Ja nisam video poljubac, rekao sam da sam čuo za poljubac, Aneli je rekla: "može mi se da se ljubim", onaj degute i ono, ono je sramota i bruka, Aneli, ti si takva jedna paćenica i mizerija, sa osobom koja ti je smuvala dete - rekao je Stanić.

- Nije normalno, ja sam Terzi to zamerio sinoć, rekao sam mu da to nije u redu - rekao je Luka.

- Ma ko se trlja?! - rekla je Aneli.

- Ma koje trljanje?! Kao što je bilo trljanje Gastoz i ona, tako smo i mi, ma daj bre - rekao je Terza.

- To je njena sramota, nije moja - rekao je Vujović.

- Mislim da bi se Terza poljubio sa Aneli, Aneli je to htela to se videlo, da mu Luka to nije zamerio, desilo bi se to da bi se smuvali, to je sto odsto - rekla je Ivanija.

- Njima je odjednom postao čudan odnos Terze i Aneli na žurkama, isto tada kada sam komentarisala Gastoza i Aneli, provukla sam da je mnogo prisnije bilo igranje Terze i Aneli, vi ste tada ćutali jer vam je odgovaralo da se tako priča za Nenada, pa i za mene. Ništa se novo nije desilo...Ja ga nikada nisam videla da tako pleše sa Anom Spasojević, nju ću uvek da izdvojim, mislila sam da je zaljubljena u njega - rekla je Anđela.

- Ti pričaš o Teodori nešto, Bebica ti je neprijatelj, daleko od prijatelja, a Luka ti je drug najbolji ovde, ovo se ne radi - rekao je Ivan.

- Terzu boli ku*ac za sve, to je dokazao ovde, meni je ovde zanimljiva Aneli, jer ako se sećam, ona se zalagala za Milicu da nikada ne oprosti Terzi, plakala sa Milicom, a onda radi ovo što radi...Aneli iz dana u dan pokazuje kakav je šljam, niti je nekome drug, prijatelj i drugarica. Kada ti deca budu nosila tvoje prezime, javi mi se - rekao je Bebica.

- Klošaru jedan, nosiš farmerke od hiljadu dinara. Ti si ljubomoran što se sviđam tvojoj devojci, pa smo se poljubili dva puta - rekao je Terza.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić