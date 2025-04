Očekivano!

Naredno pitanje bilo je za Danijela Dujovića Munju.

- Kako te nije sramota da se tako ponašaš i raspaljuješ devojku, Stefani, koja se tek porodila. Bolje da se zbog deteta nikad nije pomirila sa tobom - glasilo je pitanje

- Nisam razmišljao koliko moje reči mogu da budu velike. Hormoni rade, ali ne bih da se vadim na hormone. Smatram da imaju neke stvari koje nisu zbog horomona. Meni je draže da radim sve da uđemo u ljubavni odnos, nego da se svađamo ovde. Smatram da sve može da se ispravi. Ne interesuju me devojke od kada je Stefani došla. Samo me ona zanima. Naravno da sam ljut posle te svađe šta sam dozvolio. Isključivo mogu da budem sa njom iz emocija. Iznervirala me zato što je volim - rekao je Munja.

- Meni su proradile emocije. Počele su da se vraćaju, zato sam se pomirila sa njim. On je uradio za vikend, ono što sam ja juče. Gledam da ispravim to, da ne dovodim ni sebe ni njega u ovakve situacije - rekla je Stefani.

- Ona je osudila tebe što ti nju gledaš. Ja sam osudio nju što je ona gledala - rekao je Munja.

- ja tebe nisam spominjala i ogovarala kod drugih Elitara. Promenila sam to. Sinoć sam bila pripita kod Drveta, pa sam spomenula - rekla je Stefani.

- Ona je imala potrebu da pijana spominje mene. I ja i vi imate neki odnos, možemo li da se nešto dogovorimo - rekla je Matora.

- Ja sam prvi skočio jer je i ona gledala - rekao je Munja.

- Ne, nisam je pogledala uopšte. Leđa su mi bila okrenuta. Vi se svađate na metar od nas, ne znam zbog čega. Nije mi fokus - rekla je Matora.

- Neću ništa da fejkujem. Ono što imam ja ću da kažem Stefani, pa posle vi mene napadajte - rekao je Munja.

- Stefani je bila izrevoltirana zbog svađe sa Munjom. Ponavljala je kako mu sve smeta kod nje. Isti im je odnos kao prošle sezone. Uvek će biti u haosu. Ako joj je Munja oprostio što je od njega sakrila, moraš da imaš obzira za sve što je prošla u trudnoći - rekla je Jelena.

Autor: A.Anđić