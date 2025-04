Haos za sam kraj!

Naredno pitanje bilo je za Marka Stefanovića.

- Marko, da li znaš da si bez kape i sa osmehom na licu postao drugi dečko, Sofija je bila u pravu da skineš kapu i da počneš da se smeješ - glasila je konstatacija.

- Ja nosim kačket od kada sam ušao ovde, slušam svoju devojku i to je to. Jedino kada treniram ne nosim kačket - rekao je Marko.

- Ja jesam rekla da je lepši bez kačketa, jer mislim da nema potrebe da nosi kačket. I meni i jeste lepši bez kačketa i više puta sam istakla da je zgodan, ništa loše nisam rekla, a da li je mene poslušao, to on zna - rekla je Sofija.

- Nemam komentar na sve ovo. Ja mogu da mu govorim šta poželim i kada poželim, a druge devojke treba da gledaju. Isto tako, Marko i ja komentarišemo da ako Sofija skine kosu, ličiće na Brendu - rekla je Sanja.

- Ako ona misli da je njen momak homoseksualac i da gleda u Brendona, neka misli onda - rekla je Sofija.

- Nikada nisam rekla da mislim da moj momak gleda u nekoga, nego kada si me pitao Milane zbog čega mislim da Sofija može da izmisli naše poznanstvo, rekla sam zbog simpatija prema Marku - rekla je Sanja.

- Sanjine recitacije kao i uvek, Terzino ponašanje kao i uvek, on može da priča, to ti drug nije. Pokazao si kakav si drug prema ljudima s kojima si provodio vreme, ti si jedan miš, imaš mu*a kao Spajdermen, blam si živi. Ja nisam primetila te poglede, niti je Sofija to komentarisala, primetila sam samo kada je Marko pitao Sofiju da li može nešto da je pita, Sofija je rekla: "ti možeš sve", on je rekao: "beži bre budalo" i sklonio se - rekla je Kačavenda.

Sledeće pitanje bilo je za Radu Vasić.

- Imate li vi bilo kakvog uticaja na Anu i zašto joj dozvoljavate da bude sa njim - glasilo je pitanje.

- Ja učim to Anu i kažem joj to, u krevetu pričam sa njom, ona mi kaže: "pusti ti mene", a ja sam joj rekla da bude s nekim u vezi, ali ona izgleda ne sluša mene. Bude li s njim kada izađemo i da dovede njega, ja se stvarno odričem nje, u moju kuću ne - rekla je Rada.

- On govori njoj: "vidiš kako se Rajke dobro ponaša prema meni" - rekao je Milan.

- Ja ne mogu da odlučim o njenom životu. Rekla sam da ću da se odreknem ako bude s njim - rekla je Rada.

- Sve je mama u pravu, slažem se sve što je rekla, zahvaljujem se što je došla da me spasi, da nije, ja bih doživela s njegove strane pakao, dok se on sa mnom igrao. Ja njega slušam, ali mislim na nešto drugo, nema šanse da se pomirimo, ja mu kažem to hiljadu puta, on mi govori: "polako, videćeš to" - rekla je Ana.

- Rekla mi je isto da ne može odmah - rekla je Rada.

Autor: Nikola Žugić