Najavila paklenu osvetu: Sanja Grujić spremna da uništi bivšu drugaricu, ne piše joj se dobro (VIDEO)

Rat na pomolu!

Sanja Grujić u razgvooru sa Nikolom Grujićem Grujom žestoko je oplela po Mileni Mimas Šarac i najavila mu da će je unišiti prvom prilikom kad njih dvoje ne budu zajedno.

- Ja ću da ispoštujem dok ste zajedno, ali kad raskinete osuću takav rafal da joj neće biti dobro ili ću da sačekam "Narod pita". Ona mene drnrda ceo januar, februar i mart, normalno da će to dobiti u aprilu. Mnogo je bezobrazna, mislila sam da će da se smiri kad njenu dođu za Novu godinu. Ispada da je ona besna jer ja neću da se družim sa njom. Imam razlog i ne bih se više nikad družila sa njom - govorila je Sanja.

- To nije razlog da dolazi do ovakvih stvari. Obaviću još jedan razgovor sa njom, ali znam da to efekta nema - dodao je Gruja.

- Ne znam kako da joj objasnim da ako krenem da se svađam sa njom da donja može biti samo ona. Poštovanje si zaslužio ti i njena porodica koja je prema meni bila predvina - dodala je Sanja.

Autor: A. Nikolić