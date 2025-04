ORI SE BELA KUĆA! Gastoz provozao Slađu Poršelinu, ona pokušala da se IŠČUPA: Rekao da je da će... (VIDEO)

Nije je štedeo!

U narednom video snimku koji je voditeljka Ivana Šopić najavila prikazano je kako Sanja Grujić i Slađa Poršelina pljuju Nenada Marinkovića Gastoza.

- Slađa se loži na mene, neće to da prizna, koja je želela da drugu si*u da meni, pošto kao Ivan Marinković gas - rekao je Gastoz.

- Ja sam podržavala Gastoza, to je istina. Nisam ti se ni popela na ku*ac, iako si komentarisao da ćeš doći na Zlatibor. Hoću da kažem da je zmija progutala žabu, jer ne postoji. Mislim da je ova zmijurina progutala žabu, izvređao me je dečko koji sedam meseci nije vređao žene. On se iskompleksirao, rekao je da duguje nekim ljudima pare - rekla je Poršelina.

- Mene je sramota i blam da ovo komentarišem, ma ko ih šiša - rekla je Anđela.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić