PUKLI KAO BAS! Sofija tvrdi da joj Terza ljubomoriše, on otekao od besa, uključila se Kačavenda, pa izvukla keca iz rukava i uništila Boru (VIDEO)

Karambol!

U narednom video snimku koji je voditeljka Ivana Šopić najavila prikazan razgovor Bore Terzića Terze i Sofije Janićijević, kada joj je prebacivao za Marka Stefanovića.

- Terza i ja ne sedimo zajedno jer hoće da me ukanali, nije iskren. Ja sam njemu rekla nešto što nisam trebala. Nakon onog što je uradio više nisam imala trunku poverenja u njega. Zezala sam se kad sam mu rekla da nije blam, za emocije i sve to. Rekla sam mu nešto vezano za Luku, što je on ponovio više puta. Hteo je da me razdvoji od Milene, ali neće uspeti. Bilo je pitanje za Marka Stefanovića. On misli da sam ja sela ovde da bih gledala u Marka. On ljubomoriše, nisam sela zbog toga. Zbog toga što smo on i ja napravili s*anje, ja moram ovde da sedim i ćutim. Uvek imam nešto da kažem na svaku temu, a on odmah skoči na mene - rekla je Sofija.

- Ona se meša tamo gde joj nije mesto. Ja nju ne kanalim. Kad je Kačavenda došla sa suđenja pričali su o Lukinom kumu, ona je došla kod mene i rekla kako ne može da sazna sve. Kako se Sofija setila posle par meseci da se Srđan i njena mama druže? Odakle meni ove informacije? Je l' ti pretila Vučkom, Marko? Ja sam joj rekao: "Šta to radiš", a ona je meni rekla: "Neka, treba meni ovo, platiće mi napolju" - rekao je Terza.

- Marko je sedeo u pušioni, rekao mi je da je radio za Vučka, kad sam ga pitala da li je radio kod njega - objasnila je Sofija.

- Neću da se pominju sa moje strane neke ljudi koje ne poznajete - ubacio se Luka.

- Imaću problem, eto - rekao je Terza.

- Luka ti je rekao da ćeš imati problem, zameriće ti čovek - rekla je Sofija.

-Rekla si mi na zidiću da će da im se umeša u vezu - rekao je Terza.

- Laž. Sve je slagao. Ja sam se jednom umešala u nečiju vezu, nisam luda više - branila se Sofija.

- Juče je Terza rekao: "Pa naravno da neću da dopustim da gledaš u drugog muškarca i da se muvaš" - ubacila se Mima.

- Marko je konstantno gledao u nas, da li kroz Sofiju ili u nju ne znam. Ja sam to rekao Terzi, on je skočio kao oparen bik - rekao je Dača.

- Rekla sam juče da ću da ga komentarišem onako kako treba. Ja sam očigledno imala drugu dioptriju kad sam ga izabrala, a on je imao detelinu sa četiri lista - rekla je Sofija.

- Ovo je bruka neviđena šta ljudi rade - rekao je Terza.

- To su njihove stvari. Ja ne želim da budem deo te priče i tog momka kod spominjete. Tema ovog klipa je priča između njih dvoje, nek oni komentarišu. Imam svoj problem i žao mi je što sam deo ovoga - rekao je Marko.

- Marko nije Terza pa da može da mu se uvali neka. Ovo je degutantno. Oni imaju problem, oni neka rešavaju. Ja kada bih verovala u njihove priče, bila bih najveća budala - rekla je Sanja.

- Jasno je da Sofija Terzu voli. Kad smo radili zadatak za Rajsko ostvro, on je mislio da idemo da rasturamo veze. Pi*ko jedna. On skače na nju i gasi je, ja sam joj rekla: "Ako misliš da ovaj dečko valja, ja ću da ti kažem. Podnela sam krivičnu prijavu protiv Terze i Luke". Partner Sofijine mame živi gde živi Srđan. Na suđenju nije to bila tema, Matora zna ko je dečko. Rekla sam joj da ću da joj pokažem da je ovaj dečko pi*ka. Poenta je bila da joj dokažem da je ne voli, da će je namestiti i sve ostalo - rekla je Kačavenda.

- Luka, rekao si mi na žurki: "Napolju je sve okej, Milena ništa nije u pravu" - rekla je Matora.

Autor: A.Anđić