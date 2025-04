ŠOK ZA ŠOKOM! Marko otkrio zbog čega nije bilo mesta za njega i Sanju u kući iako su je svi PRIHVATILI, u sve upleten i njegov brat Mihajlo (VIDEO)

Au!

Rada Vasić dobila je reč od Milana Miloševića kako bi prokomentarisala aktuelnu temu.

- Ovde je Sanja krivac. Tvoj otac tebi to nikada ne bi uradio, ali on vidi da ti voliš Sanju, koji otac ne bi sinu pomogao?! Zbog čega je on rekao da nema mesta, zašto?! Zbog nje - rekla je Rada.

- Rekao sam da on ima veću ljubav prema drugom sinu - rekao je Marko.

- Jao, pa ti si ljubomoran - rekla je Rada.

- Ako su prihvatili Sanju svi, zašto nije bilo mesta za vas - pitao je Milan.

- Zato što je prioritet Mihajlo. Meni je uvek bio san da sa mužem živim u Sremskoj Mitrovici - rekla je Sanja.

- Nije imao razloge da me oblati, govorio sam da mi nije bio problem da slavim maturu s košuljom tečinom?! Ja nisam tražio ništa od njega, ja sam papiriće za ekskurziju bacao u kantu. Ja mu ništa nisam tražio, ali sam dobio od njega da opljuje svog sina - rekao je Stefanović.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić