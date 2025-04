Sateran u ćošak: Gastoz nema kud, pokušao da promeni ploču i izbegne sukob sa Karićem, ali uzalud! (VIDEO)

Demantovao sam sebe!

Upravo je počela emisija ''Pitanja novinara'', a voditelj Darko Tanasijević podigao je na samom startu Nenada Marinkovića Gastoza koji je progovorio odnosu sa Stefanom Karićem i otkrio da li misli da se upravo njegovom ljutom rivalu dopada Anđela Đuričić.

- Gastoze nisi želeo Jordanki da odgovoriš na pitanje: ''Da li misliš da se Anđela dopada Kariću'', ali mene sada zanima koje je tvoje pravo mišljenje? - upitao je Darko.

- Nigde nisam dao odgovor, ali očigledno je po reakcijama kao da odgovori postoje. Ja sam se posprdao sa Jordankom jer se takva pitanja ne postavljaju na zidiću u 10 ujutru. Malo je to polupano da me pita - rekao je Gastoz.

- Pošto kažeš da smo mi dali odgovor na to pitanje, evo sada ja dajem tebi priliku da odgovoriš - rekao je Darko.

- Svaki normalan muškarac na svetu bi trebao da se loži na Anđelu, zato što muškarac koji se ne loži na Anđelu ili je gej ili nije normalan? Znam da Karić nije gej, ali nije nešto lud. Obzirom da dečko ima devojku, njegova ložna strana je na drugoj strani. Mislim da nema devojku da bi udelio neki kompliment u tom domenu - rekao je Gastoz.

- Osećam se kao da mi podcenjuješ inteligenciju, da li misliš da ću ja ovu vrstu spina da ja progutam i završim temu? - upitao je Darko.

- Gastoz se ne loži na nju, znači on nije normalan - rekao je Gastoz.

- Intrigantno mi je što si odgovorio Jordanki u datom trenutku, a gledaoci smatraju da se u tebi krije mišljenje koje ne želiš da izneseš - rekao je Darko.

- Rekao sam da to ima veliku težinu da pita jedna Jordanka to u pola pet, a naravno da ja to ne mislim tako. Batalite me ćoravog posla, ja navodno spijunem, a vi ništa ne spinujete - rekao je Gastoz.

- Kako bi reagovao kada bi Stefana Karića pitao Luka: ''Je l' misliš da je Gastoz u lažnoj vezi sa Anđelom?'', on odgovori: ''Je l' si realan da me to pitaš pred kamerama?'', a potom ustane i kaže: ''Ma ja mislim da se oni iskreno vole''. Da li bi ti to bilo sumnjivo? - upitao je Darko.

- Molim vas me razumite, nema potrebe za tom hipotezom. Ja znam šta sam rekao, a vi ste malo okrenuli. Samo sam hteo da stavim do znanja Jordanki da je to glupo da me pita, a nema svest od kamera. Znam da se on ne loži na Anđelu - rekao je Gastoz.

Autor: N.Panić