Zaljubljen sam u nju, nikad nije prestalo: Munja priznao da li i dalje sumnja u Stefanine emocije prema Matoroj (VIDEO)

Iskren do koske!

Nakon razgovora sa Jovanom Tomić Matorom i Stefani Grujić, voditelj Darko Tanasijević pozvao je Danijela Dujkovića Munjeza, a na samom početku ga je pitao da prokomentariše čestitku koju je dobio od Stefanine majke.

- Ja sam to očekivao, bio sam sa njenom majkom u komunikaciji još dok sam ovde bio u sedmoj sezoni. Drago mi je što nije provukla Matoru. Očekivao sam da podrži jer ne radim loše stvari. Prihvatam grešku za to što sam joj rekao da vraća istom merom, došlo je do sukoba mojom greškom i sad gledam da to ispravim. Ovako da je bilo od početka ne bih imao problem sa Stefani, večeras mi je dokazala da može. Ja sam isto imao jednu grešku i rekao joj da treba sve da priča, a nisam se ogradio da ne treba da uvlači ljude spolja - govorio je Munja.

- Kako se osećaš zbog toga što si u vezi sa Stefani za koju sam kažeš da i dalje voli Matoru?

- Nisam rekao da je voli, nego da ima emocije, ali me iz dana u dan demantuje. Sve više se menja. Došli smo do toga da me je poslušala, promenilo se njeno izlaganje. Ono dranje preko stola ne vodi nigde. Ja sam u nju zaljbljen, to nikad nije prestajalo - odgovorio je on.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić