Tresem se već dva dana: Matoroj uopšte nije dobro nakon što je Dragana šutnula, otkrila da li će pokušati da se pomiri s njom! (VIDEO)

U toku je emisija ''Pitanja novinara'', a voditelj Darko Tanasijević podigao je Jovanu Tomić Matoru kako bi s njom porazgovarao o njenom odnosu sa Draganom Stojančević.

- Matora šta se dešava sa tobom i Draganom? - upitao je Darko.

- Jako mi je čudno što se ona meni više ne obraća. Danas je farbala ceo dan jaja, a ja kao kuče ležim po ceo dan. Ne mogu da je opravdam što me izbegava i nema komunikaciju sa mnom. Svi vide da nju boli d*pe - rekla je Matora.

- Šta ti smatraš koje je najbolje rešenje za vas dve? - upitao je Darko.

- Ne znam ako nemamo neku intimu zašto nam prestaje komunikacija, a ne da se tresem kao jare već dva dana. Nikako neće promeniti odnos sa njenom porodicom i te čestitke to što nema komunikaciju sa mnom - rekla je Matora.

- Šta se desilo sa Matejom u utorak? - upitao je Darko.

- On je meni prišao da mi kaže, a ona je mene posle prišla i sve vreme ispituje što me je još više iznerviralo. Ja nju ne osuđujem sve i da je to uradila, ali me zabolelo što je nakon mog saznanja nastavila da me laže. Meni je bilo bitno da me ne laže, to svakako ne može da utiče na mene, ali je trebala na kvarnjaka da mi kaže - rekla je Matora.

