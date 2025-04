Besan kao ris: Luka kivan na Aneli, Terzi otvorio dušu o svojim osećanjima (VIDEO)

Rekao sve što mu leži na duši!

Luka Vujović požalio se Borislavu Terziću Terzi na ponašanje Aneli Ahmić nakon emisije "Pitanja novinara".

- Ja sam te molio da joj skreneš pažnju da me ne vređa, a onda predstavlja kao da sam ja sve folirao i igrao sa njom rijaliti. Ja ni sa kim ne spuštam loptu, ne sedim sa Milenom. Ja imam pravo da radim šta hoću ako ona kaže u danu da nije zaljubljena, pa i Sandra da me ne voli, a kod Darka plače. Ja sam znam a li želim da budem sa Aneli, Sandrom ili kad izađem sa trećom. Aneli je ustajala i govorila da imam emocije prema njoj. Je l' ona govorila da me ne zanima? Tri osobe su išle kod nje, a ja kod tebe nikad nisam govorio da me boli k*rac. Znam da se napolju to vidi. Ja sa tobom pričam sa strane, sa Stefanom kad ona mene izbacuje iz hotela i video si koliko sam nervozan, nisam hteo da pričam sa Sandrom. Ona sad mene ponižava i loš sam - pričao je Luka.

Autor: A. Nikolić